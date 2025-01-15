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Muş'ta ailelerin evlat nöbeti devam ediyor

MUŞ - Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirterek DEM Parti il binası önünde oturma eylemini sürdüren anneler, çocuklarının eve dönmesi için evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürüyor. Çocuklarının en kısa sürede güvenli bir şekilde evlerine dönmesini beklediklerini dile getiren aileler, toplumun da bu konuda kendilerine destek olmasını istedi. Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü DEM Parti il binası önünde bir araya gelen aileler, "Anneler direniyor" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı. Anne ve babalar, yıllardır hasretle bekledikleri çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Evlat hasretine daha fazla dayanamadıklarını söyleyen Ayten Koçhan, "9 senedir evlat hasretiyle yaşıyorum. Biz DEM Parti ve PKK'dan çocuklarımızı istiyoruz. Çocuklarımızı versinler. Yeter. Biz evlat hasretine daha fazla dayanamayacağız. Ersin, oğlum beni görüp duyuyorsan dön. Yolunuz yol değil. Bu bizim davamız değil. Bu Amerika ile İsrail'in davası. Kaçacak yeriniz kalmadı. Gelip teslim olun. Gelin yavrum, dönün artık yeter. Siz dönene kadar biz burada eylemimize devam edeceğiz. Gelin devletinize sığının. Tüm annelere sesleniyorum. Hepinizin evladı gitmiş. Sizde gelin ve bize destek olun. Gelin evlatlarımızı oradan kurtaralım" dedi.

Oğlunun 8 yıldır kayıp olduğunu söyleyen Şahinaz Özcan ise, "Oğlum 8 yıldır kayıp. Var mı yok mu bilmiyorum. Hiç haber alamadım. Onlar da evlat sahibi. Çocukları bir saat geç kaldıklarında dayanamıyorlar. Biz nasıl dayanalım. Bu hak mı hukuk mu? Ben DEM Partisinde PKK'dan evladımı istiyorum. Dağda bir tane evladımız kalana kadar ben buradayım. Atilla, eğer sesimi duyuyorsan gel ve devletine teslim ol. Sizin yolunuz yol değil. Sizin nerede olduğunuzu bile bilmiyorum. Şimdi benim çocuğum devletin elinde olsaydı, cezaevinde olsaydı. Hiç değilse nerede olduğunu bilir her hafta görüşürdük. Bu nasıl bir hak. Bu Müslüman'ın hakkı mıdır? Bu Kürtlük müdür? Rabbim onlara da hak ettiklerini versin" ifadelerini kullandı.