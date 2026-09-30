Muş\'ta Altınova yolu kavşağında iki araç çarpıştı, 4 kişiden 2\'si yaralandı

Muş'ta otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Altınova yolu kavşağında otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişiden 2'si yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bitlis'in Güroymak İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.