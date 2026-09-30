Muş'ta Altınova yolu kavşağında iki araç çarpıştı, 4 kişiden 2'si yaralandı - Son Dakika
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Muş'ta Altınova yolu kavşağında iki araç çarpıştı, 4 kişiden 2'si yaralandı

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Muş\'ta Altınova yolu kavşağında iki araç çarpıştı, 4 kişiden 2\'si yaralandı
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Muş'ta Altınova yolu kavşağında otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada araçlardaki 4 kişiden 2'si yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Bitlis'in Güroymak İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Muş'ta otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Altınova yolu kavşağında otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişiden 2'si yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bitlis'in Güroymak İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Muş'ta Altınova yolu kavşağında iki araç çarpıştı, 4 kişiden 2'si yaralandı - Son Dakika
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