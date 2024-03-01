Muş'un Varto ilçesine bağlı Yılanlı köyünde bir çocuk, atının eyerini çaldığını iddia ettiği şahıs tarafından av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetti.
Olay, Varto ilçesine 30 kilometre mesafede bulunan Yılanlı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, E.B. (13) isimli çocuk, R.H. (20), isimli şahsın atının eyerini çaldığını ileri sürmesi üzerinde aralarında tartışma çıktı. Tartışma sonucu R.H., kendisine isnat edilen olaya kızarak evinden aldığı av tüfeği ile E.B.'ye ateş etti. E.B. olay yerinde hayatını kaybederken, olayın duyulması üzerine bölgeye jandarma ve ambulans sevk edildi. Jandarma bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, Varto Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından E.B.'nin cenazesi Varto Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan inceleme sonucunda maktulün kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazesi Muş'a gönderildi.
Varto İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayı gerçekleştiren şahsı arama çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan ise hastane önünde geniş güvenlik önlemi aldı. Kavga ile ilgili tahkikat devam ediyor. - MUŞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Muş'ta At Eyeri Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika
Kozluk ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı tırın dorsesindeki etrafı hurdalarla kapatılmış gizli bölmede 49 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Tır şoförü M.A.A. gözaltına alınırken, kaçak göçmenler ise Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki otizmli çocuk için dere yatağında yapılan arama çalışmaları hala devam ediyor. İkinci gününde sonuç alınamayan aramalar geniş kapsamlı olarak sürdürülüyor. Kızılay Tavşanlı Şubesi de arama çalışmalarına katılanlara yemek ikramında bulunuyor.
Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med) tarafından yapılan açıklamada, İsrail tanklarının Gazze'de insani yardım almaya çalışan Filistinlilere yoğun ateş açtığının doğrulandığı belirtildi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, İsrail ordusunun son saldırısında 112 sivil hayatını kaybetti. Euro-Med, İsrail'in sivillerin ölümüne neden olan saldırısını kınadı ve İsrail ordusunun yayınladığı videonun gerçekleri çarpıttığını ifade etti.
Van'ın Başkale ilçesinde rahatsızlanan 22 yaşındaki 36 haftalık hamile bir kadın, ambulans helikopterle Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne sevk edildi. Kadın, ileri tetkik ve tedavi için hastaneye nakledildi.
Siirt'in Pervari ilçesinde erken doğum yapan bir kadın, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yenidoğan bebek ise hastanenin Yenidoğan Yoğun Bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gemlik'te gerçekleştirdikleri operasyonda 5 suç kaydı bulunan bir kişiyi yakaladı. Operasyonda, 97 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Tutuklanan şüpheli cezaevine gönderildi.
Karabük'te meydana gelen trafik kazasında, M.G. yönetimindeki otomobil ile U.B.T. idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kazada sürücü U.B.T. ve yolcu A.S. yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Kapaklı Mimarsinan Mahallesindeki bir depoda 20 ton sahte deterjan ve şampuan üretimi yapıldığı tespit edildi. Irak uyruklu 2 şüpheli ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında gece saatlerinde bindikleri fiber karinalı lastik botun olumsuz hava şartları nedeniyle su alması sonrası batma tehlikesi yaşayan düzensiz göçmenler Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. 7'si çocuk 13 düzensiz göçmen kurtarılırken, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?