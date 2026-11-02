Muş'ta bağ evindeki tüp patlaması prefabrik yapıyı kullanılamaz hale getirdi - Son Dakika
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Muş'ta bağ evindeki tüp patlaması prefabrik yapıyı kullanılamaz hale getirdi

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Muş\'ta bağ evindeki tüp patlaması prefabrik yapıyı kullanılamaz hale getirdi
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Muş'ta iki kişi arasındaki tartışmanın ardından bir bağ evinde çıkan yangında mutfak tüpü patladı ve prefabrik yapı tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmazken, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için arama çalışmaları sürüyor.

Muş'ta bir bağ evinde mutfak tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında prefabrik yapı tamamen kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, S. M. ile Ş.M. arasında yaşanan tartışmanın ardından S.M., Ş.M'ye ait iş yerlerinin camlarını kırdı. Daha sonra bağ evine giden şüpheli, burada yangın çıkmasına neden oldu. Mutfak tüpünün de patlamasıyla alevler kısa sürede büyüdü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, prefabrik yapı tamamen kullanılamaz hale geldi. Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaGüncelMuşSon Dakika

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