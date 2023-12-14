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Muş'ta başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 79 yaşındaki kadının tedavisi devam ediyor - Son Dakika
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Muş'ta başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 79 yaşındaki kadının tedavisi devam ediyor

Muş'un Varto ilçesinde yaşayan 79 yaşındaki Medine Kızıltaş, başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Yaklaşık bir dakika süren saldırı sonucunda yaralanan kadın, tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muş\'ta başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 79 yaşındaki kadının tedavisi devam ediyor
14.12.2023 - 12:13,  Güncelleme: 12:14
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Muş'un Varto ilçesinde başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 79 yaşındaki kadının ayakta tedavisi devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz salı günü Varto ilçesine bağlı Alagöz Mahallesi'nde meydana geldi. Medine Kızıltaş (79), yolda yürürken başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Yaklaşık bir dakika boyunca saldırıya maruz kalan yaşlı kadının yardımına, çevredeki vatandaşlar koştu. Köpeklerin saldırısında yaralanan Medine Kızıltaş, kaldırıldığı Varto Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından ardından Muş Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Konuyla ilgili tahkikat devam ediyor. - MUŞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Muş'ta başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 79 yaşındaki kadının tedavisi devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muş'ta başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 79 yaşındaki kadının tedavisi devam ediyor - Son Dakika
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