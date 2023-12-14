Muş\'ta başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 79 yaşındaki kadının tedavisi devam ediyor

Muş'un Varto ilçesinde başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 79 yaşındaki kadının ayakta tedavisi devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz salı günü Varto ilçesine bağlı Alagöz Mahallesi'nde meydana geldi. Medine Kızıltaş (79), yolda yürürken başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Yaklaşık bir dakika boyunca saldırıya maruz kalan yaşlı kadının yardımına, çevredeki vatandaşlar koştu. Köpeklerin saldırısında yaralanan Medine Kızıltaş, kaldırıldığı Varto Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından ardından Muş Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Konuyla ilgili tahkikat devam ediyor. - MUŞ