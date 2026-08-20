Muş\'ta Dolandırıcı Yakalandı

Muş'ta hakkında iki ayrı dolandırıcılık suçundan toplam 10 yıl 5 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve ayrıca "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan aranan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Saray Mahallesi'nde operasyon gerçekleştirildi. Muş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, hakkında "kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan 7 yıl 5 gün ve "kamu kurum ve kuruluşlarının tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakaladı. Ayrıca "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan ifadeye yönelik arandığı belirlenen şahsın toplam 10 yıl 5 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. Polis ekiplerince yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyedeki işlemleri tamamlanan şahıs, ceza infaz kurumuna teslim edildi.