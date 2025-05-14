Muş\'ta Evlat Nöbeti: 196. Haftada Umutlar Yeniden Canlandı

Muş'ta evlat nöbeti 196'ncı haftaya girdi. PKK'nın silah bırakma kararından sonra aileler, çocuklarına kavuşacakları günü bekliyor. Evlatlarına kavuşmayı bekleyen aileler, PKK'nın fesih kararını umutla karşıladı.

Çocuklarının PKK tarafından dağa kaçırılmasından DEM Parti'yi sorumlu tutan ve 196 haftadır evlat nöbetini sürdüren Muşlu aileler, PKK'nın silah bırakma ve fesih kararının ardından büyük bir sevinç yaşıyor. Kararın, yıllardır bekledikleri umut dolu günü yakınlaştıracağına inanan aileler, çocuklarına kavuşacakları anı sabırsızlıkla bekliyor.

DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" pankartlarıyla ellerinden çocuklarının fotoğraflarını düşürmeyen aileler, dağa kaçırılan evlatlarına "teslim olun" çağrısı yaptı.

9 yıldır oğlundan bir haber alamadığını belirten Ayten Koçhan, PKK'nın bu kararını büyük bir umutla karşıladıklarını ifade etti. 2 gecedir sevinçten uyuyamadığını dile getiren Anne Koçhan, "Mutluyuz, sevinçliyiz. Allah; Cumhurbaşkanımızdan, bütün askerlerimizden, tüm ekiplerimizden razı olsun. İnşallah analar artık ağlamaz. Bu kana bir dur demeli. Kan dökülsün istemiyoruz. Çocuklarımızı istiyoruz. 9 senedir evlat hasreti çekiyoruz. İnşallah evlatlarımız gelir teslim olur. 2 gecedir sevinçten uyuyamıyoruz" dedi.

12 yıldır evladına kavuşacağı günü sabırsızlıkla bekleyen Halit Altun ise kararı mutlulukla karşıladıklarını ifade ederek, "12 yıl önce PKK tarafından çocuğum alındı. Ama artık umutluyuz. Devlet Bahçeli'ye ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Barış süreciyle birlikte umarım hepimiz çocuklarımıza kavuşuruz. Tek isteğimiz, çocuklarımızın sağ salim dönmesidir" diye konuştu.

Oğlu 9 yıl önce Bursa'dan PKK tarafından kaçırılan Alaattin Koçhan da, "Bugünleri bekliyorduk. Devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz, özellikle Cumhurbaşkanımıza ve Devlet Bahçeli'ye. Bu karar, bizim için bir umut ışığı oldu. Bugünleri bekliyorduk, inşallah muvaffak olacağız. Çocuğumuz gelecek ve bu üzüntüden kurtulacağız. Devletimiz de bu sıkıntıyı atlatacak, Allah sonunu hayır ve daim etsin" şeklinde konuştu. - MUŞ