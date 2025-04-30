Muş'ta Evlat Nöbeti Sürüyor - Son Dakika
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Muş'ta Evlat Nöbeti Sürüyor

Muş'ta PKK tarafından kaçırılan çocuklar için aileler, DEM Parti önünde evlat nöbetine devam ediyor.

30.04.2025 22:58
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Muşlu anneler evlat nöbetine devam ediyor

MUŞ - Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini kararlılıkla sürdürüyor.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor. Çocuklarının dağa kaçırılmasından DEM Parti'yi sorumlu tutan ailelerin 7 Nisan 2021'de başlattığı oturma eylemi 194. haftada da devam ediyor. Dağa kaçırılan çocukları için DEM Parti il binası önünde oturma eylemi yapan aileler, evlatlarına kavuşmak istiyor.

Yıllardır çocuklarına kavuşma ümidiyle bekleyen anne ve babalar, her fırsatta seslerini duyurmaya çalışıyor. Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü DEM Parti il binası önünde bir araya gelen aileler, "Anneler direniyor" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı. Anne ve babalar, yıllardır hasretle bekledikleri çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Anne Ayten Koçhan, 9 yıldır haber alamadığı oğlu için eyleme katıldığını söyledi. Çocuklarına kavuşmanın hayalini kurduklarını belirten Koçhan, "DEM Parti ve PKK'dan evlatlarımızı istiyoruz. Evlat hasretine dayanamıyoruz. 9 senedir evlat hasretiyle yaşıyorum. Evlatlarımızın, ciğerlerimizin peşindeyiz. Oğlum, beni duyuyorsan, görüyorsan dön. Yolunuz yol değil. Bu bizim davamız değil. Bir tane dağda kalana kadar ben eylemime devam edeceğim" dedi.

Baba Halit Altun ise oğlunun 11 yıl önce kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi. Yaklaşık 5 yıldır DEM Parti binası önünde eylem yaptığını ifade eden Altun, "Biz bunlardan çocuklarımızı istiyoruz, başka bir şey istediğimiz yok. DEM Parti sesimizi duymazlıktan geliyor. Sesimizi duysunlar. Biz onlardan çocuklarımızı istiyoruz. Kanımızın son damlasına kadar mücadelemize devam ediyoruz. Bütün dünya duysun. Çocuklarımızı götürüp şimdi İsrail'e, Amerika'ya askerlik yaptırıyorlar. 11 yıldır biz böyle hep sürünüp gelip gidiyoruz. Sizde hiç vicdan, merhamet yok mu? Bizi hiç düşünmüyorsunuz? Anneniz var, babanız var, akrabanız var, bağınız var, bahçeniz var. Eğer sağsanız, dinliyorsanız memleketinize dönün. Bu tür insanların faydası bize olmaz. Bugüne kadar olmamış, bundan sonrası da olamaz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, DEM Parti, Politika, 3-sayfa, Terör, PKK, Muş, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muş'ta Evlat Nöbeti Sürüyor - Son Dakika

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