Muş'ta Jandarma Operasyonlarında 75 Gözaltı

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Muş'ta jandarma operasyonları: 75 şahıs yakalandı, çok sayıda silah ve kaçak eşya ele geçirildi

MUŞ - Muş İl Jandarma Komutanlığı, 24 Şubat-2 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği yol kontrolleri ve operasyonlarla önemli sonuçlar elde etti.

Muş İl Jandarma Komutanlığı, 24 Şubat - 2 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetim ve operasyonlarda önemli sonuçlar elde etti. Yapılan sabit yol kontrollerinde 26 bin 250 şahıs ve 10 bin 380 araç sorgulanırken, trafik kurallarına uymayan 206 araca toplam 552 bin 663 TL para cezası kesildi. Çeşitli suçlardan aranan 75 kişi gözaltına alınırken, bu şahıslardan 9'unun UYAP kaydı bulunduğu belirlendi. Yakalananlar arasında 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 kişi serbest bırakıldı. Düzensiz göçle mücadele kapsamında 3 Afganistan uyruklu göçmen yakalanarak Muş İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Ayrıca yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 63 kişiye gerekli tebligatlar yapıldı.

Asayiş operasyonları kapsamında yapılan aramalarda bir Kalaşnikof piyade tüfeği, iki şarjör ve 88 fişek ele geçirilirken, üç ruhsatsız tabanca, üç tabanca şarjörü ve 82 fişek bulundu. Ayrıca altı ruhsatsız av tüfeği ile 69 av tüfeği kartuşu da ele geçirilen silahlar arasında yer aldı.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda ise gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 120 cep telefonu, sekiz akıllı saat, dört elektronik sigara, iki kablosuz kulaklık, sekiz dizüstü bilgisayar ve dört masaüstü bilgisayar ele geçirildi. Bunun yanı sıra dört güvenlik kamera kayıt cihazı ve dört IMEI klonlama aparatı da kaçakçılık operasyonlarında tespit edildi.