Muş'ta kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı

MUŞ - Muş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda kaçak tütün mamulleri ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

Muş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda sigara üretim ve paketleme imalathanesi olduğu değerlendirilen 2 ayrı ikamet ve eklentilerinde yapılan aramada; 3 adet sigara doldurma makinesi, 2 adet havalı kompresör, 24 kilogram kıyılmış tütün, 18 bin 400 dal içi doldurulmuş makaron, 116 bin 200 dal boş makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.