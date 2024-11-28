Muş'ta Kış Tedbirleri Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Muş'ta Kış Tedbirleri Toplantısı Yapıldı

Muş\'ta Kış Tedbirleri Toplantısı Yapıldı

Vali Avni Çakır başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kış mevsiminde alınacak önlemler, trafik tedbirleri ve afet risklerini azaltmaya yönelik planlamalar ele alındı.

28.11.2024 18:58  Güncelleme: 19:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta "Kış Tedbirleri Toplantısı", "Türkiye Afet Müdahale (TAMP) Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı", "İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) ve "İl İdare Şube Başkanları Toplantısı" Vali Avni Çakır başkanlığında yapıldı.

Muş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün konferans salonunda düzenlenen toplantında, Muş genelinde kış mevsiminde alınacak önlemler ve trafik tedbirleri, afetlere müdahale, afet risklerini azaltmaya yönelik planlama ve tasarruf tedbirleri olmak üzere vatandaşa daha verimli ve hızlı hizmet sunma noktasında yapılması gerekenler görüşüldü.

Muş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün konferans salonunda düzenlenen toplantıda, kış mevsimi için alınan önlemler ve afet risklerini karşılamaya yönelik stratejiler masaya yatırıldı. Toplantıya, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile emniyet, jandarma, sağlık, belediye ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri hazır bulundu.

Kış mevsiminde alınacak önlemler ve trafik tedbirleri, afetlere müdahale, afet risklerini azaltmaya yönelik planlama ve tasarruf tedbirleri olmak üzere vatandaşa daha verimli ve hızlı hizmet sunma noktasında yapılması gerekenler görüşüldü.

Vali Çakır, yaptığı konuşmada, Muş'un doğu batı karayoluna ev sahipliği yaptığını ifade ederek, kış mevsimine hazır olduklarını belirtti. Vali Çakır, "Muş, yaygın bir yerleşim birimine sahip. Kış şartlarında vatandaşlarımızın en az derecede olumsuz etkilenmesi için alınması gereken tedbirlerin ve kuruluşlarımızın hazırlıklarını birazdan hep beraber değerlendireceğiz. Vatandaşlarımız acil durumlarda devletimizin hangi kurumuna ulaşmak istiyorsa ulaşacağı yer 112 Acil Çağrı Merkezi. İlgili kuruluşumuzda personellerimiz 7/24 çalışmakta. Yolda kalmış vatandaşlarımıza bir an önce ulaşmak ve onları bekleme noktalarında sağlıklı bir şekilde intikal ettirmelerini sağlayacağız. Muş'un karla mücadele tecrübesi yüksek. İlgili kurum ve kuruluşlarımızın araç gereç kapasiteleri yüksek. AFAD, UMKE, kara yolları, emniyet ve jandarmanın araç ve gereçlerinde hiç bir sıkıntısı yok. Ayrıca vatandaşlarımıza kışlık lastiklerin takılması konusunda ikazlarımızı yapıyoruz" dedi.

Muş İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Daştemir de toplantılarla ilgili sunum yaptı. - MUŞ

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Sivil Toplum, Acil Durum, 3-sayfa, trafik, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muş'ta Kış Tedbirleri Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:50 Suriye’de patlak veren savaşta muhaliflerin ilerleyişi sürüyor Suriye'de patlak veren savaşta muhaliflerin ilerleyişi sürüyor
18:25 Körfez’in petrol zengini ülkesi ilk kez Ankara’da Türkiye ve Umman arasında 10 kritik anlaşma imzalandı Körfez'in petrol zengini ülkesi ilk kez Ankara'da! Türkiye ve Umman arasında 10 kritik anlaşma imzalandı
16:22 Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la arasını açan olayı ilk kez Haberler.com’a anlattı Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasını açan olayı ilk kez Haberler.com'a anlattı
16:16 Putin’den yeni tehdit: Birden fazla Oreşnik füzesi, nükleer silaha eşdeğer Putin'den yeni tehdit: Birden fazla Oreşnik füzesi, nükleer silaha eşdeğer
15:38 Sahte dolar skandalında ezber bozan yalanlama: İddialar tamamen asılsız Sahte dolar skandalında ezber bozan yalanlama: İddialar tamamen asılsız
00:49 Tarife değişti Elektriğe büyük zam yolda Tarife değişti! Elektriğe büyük zam yolda
00:16 Ticaret Bakanı Bolat: Ortalık mayın tarlası gibi, savaş kızışacak Ticaret Bakanı Bolat: Ortalık mayın tarlası gibi, savaş kızışacak
23:49 Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil’in Adli Kontrol Yükümlülükleri Kaldırıldı Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in Adli Kontrol Yükümlülükleri Kaldırıldı
23:43 Resim öğretmeni, gözetleme kulesine kendini asarak intihar etti Resim öğretmeni, gözetleme kulesine kendini asarak intihar etti
23:18 Türkiye’nin yanı başında şiddetli çatışma Muhalifler adım adım ilerliyor Türkiye'nin yanı başında şiddetli çatışma! Muhalifler adım adım ilerliyor
23:17 İstanbul’da sahte içkiden 2 kişi hayatını kaybetti İstanbul'da sahte içkiden 2 kişi hayatını kaybetti
23:12 Yanarak can veren kadının oğlundan kan donduran ifade: Annem yanarken o gülüyordu Yanarak can veren kadının oğlundan kan donduran ifade: Annem yanarken o gülüyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 19:26:53. #1.13#
SON DAKİKA: Muş'ta Kış Tedbirleri Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.