Muş'ta mobil göç noktası aracı hizmete girdi - Son Dakika
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Muş'ta mobil göç noktası aracı hizmete girdi

Muş'ta düzensiz göçmenlerin tespit edilmesi ve işlemlerinin hızlandırılması amacıyla "mobil göç noktası aracı" hizmet vermeye başladı. Son teknoloji ile donatılmış mobil araç, göçmenlerin ivedilikle tespit edilmesi, kimlik bilgilerinin alınması ve gerekli işlemlerin yapılması için kullanılacak.

14.06.2024 20:17
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Muş'ta "mobil göç noktası aracı" hizmete girdi

MUŞ - Muş'ta düzensiz göçmenlerin tespit edilmesi ve işlemlerinin hızlandırılması amacıyla "mobil göç noktası aracı" hizmet vermeye başladı.

Son teknoloji ile donatılmış mobil araç, göçmenlerin ivedilikle tespit edilmesi, kimlik bilgilerinin alınması ve gerekli işlemlerin yapılması için kullanılacak.

Muş İstasyon Caddesi'ndeki mobil aracı inceleyen Muş Valisi Avni Çakır, İl Göç İdaresi Müdürü Murat Atilla'dan bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Vali Çakır, mobil aracın şehrin en işlek caddesinde olduğunu belirterek, "Bu aracımız kollu personelimizle ilimizdeki yabancı misafirlerimize hizmet vermekte. Burada çok seri bir şekilde yabancıların bilgileri parkan izinden kontrol edilmekte. Yabancı uyruklu ile ilgili tüm belgeler kısa bir süre içerisinde bu mobil araçta ulaşmakta. Bu araç sayesinde hem kolluk personelimiz hem de göç personelimizin bu anlamda işleri kolaylaşmakta. Araç haftanın üç günü İstasyon Caddesi'nde diğer iki gün ise ilimizdeki polis ve jandarma kontrol noktalarında olacak. Yılbaşından bu yana Muş'ta 74 yabancı usulsüz bir şekilde ilimize ikamet ettiği tespit edilmişti. Bunlar geri gönderme merkezine teslim edildi. Mobil aracımız devreye girdikten sonra şu ana kadar 9 yabancıyla alakalı olumsuzluk tespiti yapıldı. Bu 9 yabancı sınır dışı edilmek için işlemleri gerçekleştirildi" dedi.

Ziyaretinde Vali Çakır'a Vali Yardımcısı Mustafa Batuhan Alpboğa da eşlik etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muş'ta mobil göç noktası aracı hizmete girdi - Son Dakika

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