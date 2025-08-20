Muş\'ta Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Muş'ta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Henüz sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen motosiklet ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan 2 kişi yola savrularak yaralandı.
Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - MUŞ
