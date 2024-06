3.Sayfa

Muş'ta şiddetli fırtına çatıları uçurdu

MUŞ - Muş'ta öğle saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına, 12 katlı binanın çatısını uçurdu. Binadan düşen çatılar, seyir halindeki 3 araçta maddi hasara yola açtı.

Muş'ta etkili olan şiddetli fırtına, maddi hasara neden oldu. Bazı ev ve iş yerlerinin çatısını uçuran fırtına, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Hürriyet Caddesi'ndeki 12 katlı bir binanın çatısını uçuran fırtına, ağaç ve elektrik direklerini yerinden söktü. Binadan uçan çatılar, biri seyir halindeki 3 araçta maddi hasara neden oldu.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede, AFAD ve itfaiye ekipleri, çatı ve kereste parçaları altında kalan araçları çıkarmak için çalışma başlattı.

Saç parçalarının yaklaşık 400 metre havada uçtuğunu ifade eden Süphan Bağatur isimli vatandaş, "Çatının uçtuğunu gördüm. O an can havliyle eve doğru koştum. Eve geldiğimde çatının bahçeme düştüğünü gördüm. Can kaybı olmaması bizi sevindirdi. Çatı rüzgarın etkisi ile yaklaşık 400 metre uçtu. Çatının düştüğü bahçede kimsenin olmamasından dolayı mutluyuz. Maddi bir kaybımız var. Oda önemli değil" dedi.