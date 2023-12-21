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Muş'ta uyuşturucudan 8 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Muş'ta uyuşturucudan 8 şüpheli gözaltına alındı

Muş il emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu ticareti operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, uyuşturucu madde ve suç unsurları ele geçirildi.

21.12.2023 - 21:31,
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Muş'ta uyuşturucudan 8 şüpheli gözaltına alındı

MUŞ - Muş il emniyet müdürlüğü ekipleri tarafında merkez ve Varto ilçesinde yapılan uyuşturucu ticareti operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik; 16 şüphelinin yakalanması için 15 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği bildirildi.

Yapılan çalışmalarla ilgili valilikten yapılan açıklamada; "Operasyonda, 550,33 gram skunk, 24,71 gram sentetik uyuşturucu, 16,03 gram sentetik kannabinoid, 10,44 gram eroin, uyuşturucu madde kullanmaya yarayan pipe, 3 kilo 500 gram nargile tütünü, 23 elektronik sigara, 7 bin 600 boş makaron, 116 paket kaçak sigara, sustalı bıçak, 2 kelebek bıçak, 2 av tüfeği fişeği, 14 tabanca fişeği ve 5 Muş'ta ele geçirilmiştir. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne, yağma suçundan firar olan bir şüpheli ise Asayiş Şube Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir. Varto ilçesinde de gerçekleştirilen eş zamanlı ikamet aramasında da ev ve eklentilerinde uyuşturucu madde, bıçak, fişek, kaçak tütün ve sigara gibi suç unsurları bulunan şüpheli 2 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır" denildi.

Muş\'ta uyuşturucudan 8 şüpheli gözaltına alındı
Kaynak: İHA
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