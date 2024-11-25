Muşspor Taraftarları, Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kaldı

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Muşspor'un Tokat Belediye Plevne ile oynayacağı karşılaşma, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenirken, Tokat'tan dönüş yoluna geçen Muşspor taraftarları, kar yağışının etkisiyle yolda mahsur kaldı.

Türkiye genelinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken futbol müsabakalarını da vurdu. Tokat yolu üzerinde araçlarının hareket edememesi nedeniyle zor anlar yaşayan taraftarlar, yetkililerden yardım talep etti. Karayolları ekiplerinin müdahalesiyle taraftarların güvenli bir şekilde evlerine dönmeleri için çalışma başlatıldı. Taraftarların mahsur kaldığı anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - MUŞ