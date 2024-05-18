Mustafakemalpaşa\'da bozuk yollar tamir ediliyor

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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bozuk yollar tamir ediliyor

İlçenin 14 mahallesini kapsayan ve vatandaşın günlük yaşamını kabusa çeviren yağmursuyu, içme suyu ve kanalizasyon altyapı çalışmaları, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem'in talimatlıyla hız kazanarak sorun olmaktan çıkıyor.

İlçenin en büyük sorunlarından biri olan, yağmurlu havalarda çamur, güneşli havalarda toza teslim olan yollar, ekiplerin çalışmalarıyla hızlı bir şekilde tamamlanıyor. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından hız kazanan üst yapı projeleri, modern asfalt, parke ve kaldırım düzenlemeleriyle ilçeye yepyeni bir çehre kazandırıyor.

Barış Mahallesi, Fevzidede Mahallerinde kanalizasyon çalışmaları tamamlanan sokaklarda komple sökülüp düzeltilirken, içme suyu altyapısı için kazılan sokaklarda tamir parke kilit uygulamasıyla sokaklar yeni çehrelerine kavuşuyor. Vatandaşların yıllardır sabırla beklediği konfor devrimini Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in destekleriyle hayata geçirdiklerini dile getiren Başkan Erdem" Vatandaşlarımızın yıllardır süren çilesi nihayet sona eriyor. Çalışmalar tamamlandığında, Mustafakemalpaşa'mız modern ve yaşanabilir bir ilçe olarak parlayacak. Alt yapı çalışmalarımız da üst yapı çalışmalarımız da Büyükşehir Belediyemizle sağlanacak koordinasyonun sayesinde sağlıklı bir şekilde tamamlanacak " dedi. - BURSA