Mustafakemalpaşa\'ya Yeni Ağır Ceza Mahkemeleri

Her yıl artan iş hacmine karşılık dosyalarda yüzde yüzleri bulan temizleme oranıyla öne çıkan Mustafakemalpaşa Adliyesi'nde, 1 Eylül itibariyle yeni bir dönem başlayacak.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Mustafakemalpaşa'da yeni kurulan 1. ve 2. Ağır Ceza Mahkemeleri'nin yargı çevresini belirledi. HSK Genel Kurulu'nun 6 Ağustos 2025 tarihli ve 1070 sayılı kararıyla Mustafakemalpaşa, Bursa Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinden çıkarıldı.

Yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması ve mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla Mustafakemalpaşa, yeni adli yılda Karacabey'i de içine alarak artık kendi Ağır Ceza Mahkemesi'ne sahip olacak.

Karacabey, Mustafakemalpaşa'ya bağlandı

Yeni düzenlemeye göre Mustafakemalpaşa Ağır Ceza Mahkemesi'nin yargı çevresi, Mustafakemalpaşa ve Karacabey'den oluşacak, yeni mahkemeler de 1 Eylül 2025 tarihi itibariyle Adli Yargı Komisyonu kurularak faaliyete başlayacak.

Kapsamlı açıklama yapılacak

Karacabey Adliyesi de bölgedeki adli süreçlerin daha hızlı ve etkin yürütülmesi için Mustafakemalpaşa'ya mülhakat (bağlı) adliye olarak hizmet verecek. Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 Eylül'de törenle açılacak. Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı mevcut yeni dönemle alakalı basın mensupları ile bir araya gelerek süreç hakkında bilgilendirme yapacak.

Ağır ceza mahkemeleri hangi suçlara bakacak

Mustafakemalpaşa Ağır Ceza Mahkemeleri, Türkiye'de ceza davalarına bakan mahkemeler arasında, kanunlarda öngörülen cezaların ağırlığı kriteri uygulanarak Asliye Ceza Mahkemeleri'nin görevini aşan tüm suçlara ilişkin davalara bakacak.

Kanunların ayrıca görevli kıldığı haller saklı kalmak üzere, Türk Ceza Kanunu'nda yer alan yağma, irtikap, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, hileli iflas suçları ile ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve '10 yıldan fazla' hapis cezalarını gerektiren suçlarla ilgili dava ve işlere de bu mahkemeler görevlendirilecek. Bir başkan ve iki üye olmak üzere üç hakimden oluşan kurul halinde görev yapacak olan Ağır Ceza Mahkemeleri'nde yargılama işlemleri ve duruşmalar, Cumhuriyet Başsavcılığını temsilen bir veya birden fazla savcının katılımı ile icra edilecek. - BURSA