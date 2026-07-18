Otluk yangını orman ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Mersin'in Mut ilçesinde evlerin çevresinde otluk alanda çıkan yangın korkuturken, ekiplerin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesinde sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz neden çıktığı belirlenemeyen yangını fark eden vatandaşlar, 112 Acil Komuta Merkezi'ne bilgi verdi. Merkez bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi Mut İtfaiye Grup Amirliği ve Mut Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerini sevk etti. Mahalle sakinlerinin de destek verdiği söndürme çalışmalarında alevler, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle çevrede bulunan evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - MERSİN