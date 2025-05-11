Nablus'ta Filistinli Aktivist Katledildi

İsrail özel kuvvetlerinin, Batı Şeria'nın Nablus şehrinde gerçekleştirdiği silahlı saldırıda Filistinli aktivist Rami El-Kahhin hayatını kaybetti. Filistinli kılığına giren İsrail askeri, El-Kahhin'e planlı bir şekilde kurşun yağdırdı.

İsrail özel kuvvetleri, Batı Şeria'nın Nablus şehrinde Perşembe günü Filistinli aktiviste yönelik planlı bir saldırı düzenledi. Silahlı saldırıda, 30 yaşındaki Filistinli aktivist Rami El-Kahhin hayatını kaybetti. Filistinli aktivistlerin bugün paylaştığı güvenlik kamerası görüntülerinde saldırının planlı bir şekilde gerçekleştirildiği ve kılık değiştirerek kendilerini Filistinli gibi gösteren İsrail Özel Kuvvetleri askerinin soğukkanlı şekilde El-Kahhin'in yanına gelerek kurşun yağdırdığı görüldü. Dehşet dolu anların ardından İsrailli görevlilerin El-Kahhin'in cansız bedenine de el koyduğu aktarıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı ise, El-Kahhin'in ölümünü doğruladı ve olayın ardından bölgedeki tansiyonun daha da yükseldiği bildirdi.

Çatışmalar yaşandı

Nablus'un dar sokaklarında El-Kahhin'in öldürülmesinin ardından bölgede gerginlik artarken, İsrail askerleri ile Filistinli siviller arasında çatışmalar yaşandı. Çatışmalarda 9 kişi yaralanırken, 35 kişi de göz yaşartıcı gazdan etkilendi. - NABLUS