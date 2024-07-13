Naldo Pereira, alkollü sürücüye tepki gösterdi - Son Dakika
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Naldo Pereira, alkollü sürücüye tepki gösterdi

Antalyaspor'un futbolcusu Naldo Pereira, alkollü sürücü Ferhat Karakaş'ın oğlu ve kayınpederinin ölümüne neden olmasının ardından sosyal medya hesabından bir video paylaşarak sürücüye sitem etti. Naldo, paylaşımında toplumsal bir mesaj vererek, araba kullanırken içilmemesi gerektiğini vurguladı.

13.07.2024 13:02
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Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Naldo Pereira, oğlu Davi Pereira (4) ile kayınpederi İtalyan Walter Tilatti'nin (65) ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına neden olan alkollü sürücü Ferhat Karakaş'ın 10 yıl hapis cezası aldığı karar sonrası, bu sabaha karşı 03.00'da sosyal medya hesabından paylaştığı bir video duygulandırdı.

Oğlu ile kayınpederinin futbol oynadığı videoyu yayınlayan Naldo, bir yandan sürücüye sitem ederken, diğer yandan da "Eğer araba kullanıyorsan, içme" diyerek toplumsal bir mesaj verdi. Paylaşımının altına bir kullanıcının Naldo'nun oğlu ile kayınpederini işaret ederek, "Artık birlikte gökyüzünde oynuyorlar" yorumu ise duygulandırdı.

Antalya'da geçen yıl 7 Eylül'de Ferhat Karakaş'ın kullandığı 34 FG 4053 plakalı otomobil, Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Naldo Pereira'nın kayınpederi İtalyan Walter Tilatti'nin kullandığı 07 ACP 207 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada Walter Tilatti ile Naldo Pereira'nın oğlu Davi Pereira ağır, Walter Tilatti'nin eşi Alexandra Nardy ile C.E. hafif yaralandı. Yoğun bakımda tedavi gören Davi Pereira kazadan 40 gün sonra, Walter Tilatti ise 66 gün sonra yaşamını yitirdi. Tutuklanan Ferhat Karakaş hakkında 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Karakaş, 'Bilinçli taksirle birden fazla ölüme ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan indirimsiz 10 yıl hapse çarptırıldı.

Gece 3'te oğlu ve kayınpederinin birlikte top oynadığı videoyu paylaştı

Karar sonrası sosyal medya hesabından defalarca paylaşım yapan ve acısını takipçileriyle paylaşan Naldo, bu sabaha karşı saat 03.00'da bu kez oğlunun ve kayınpederinin birlikte halı sahada futbol oynadığı videoyu paylaştı. Sevdiklerinin ölümüne sebep olan sürücüye de seslenen Naldo'nun ağlatan mesajında şu sözlere yer verdi:

"2 hayat kaç yıl eder? Bir özlemin acısı kaç yıla bedeldir? 10, 20, 30 yaşında? her şey küçük görünür ve hiçbir şey kaybettiklerimizi geri getirmez. Bu trajedinin sebebi 10 yıl cezaya çarptırıldı. Dünyada adalet bir şekilde yerini buldu. O sabah her şey farklı olabilirdi ama hiçbir sorumluluk yoktu. Sanık, bir geceyi içkili geçirdikten sonra sarhoştu. Birini öldürebileceğini bile bile direksiyon başına geçmeye karar verdi ve öldürdü. Umarım bu 10 yıl sadece sana değil o gün yanınızda olan dostlarınıza ders olsun. Allah size değişmeniz için, daha iyi biri olmanız için, aynı hataları tekrarlamamanız için ikinci bir şans verdi. David ve kayınpederime değil... senin seçiminle hayatımız bir daha asla eskisi gibi olmayacak. umarım tüm bunlar sana bir uyarıdır eğer araba kullanıyorsan, içme !!!" - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Naldo Pereira, alkollü sürücüye tepki gösterdi - Son Dakika

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