Nallıhan Madeninde Kaza: 14 İşçi Yaralandı - Son Dakika
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Nallıhan Madeninde Kaza: 14 İşçi Yaralandı

Nallıhan Madeninde Kaza: 14 İşçi Yaralandı

Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki maden ocağında tavan taşının kırılması sonucu 14 işçi yaralandı.

10.04.2025 13:14
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Ankara'nın Nallıhan ilçesi Hırkatepe mevkiinde yer alan ve Çayırhan Yeraltı Maden Ocağı'na bağlı madende kaza meydana geldi. Kazada yaralan 14 işçiden 12'si taburcu edildi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesi Hırkatepe mevkiinde yer alan ve Çayırhan Yeraltı Maden Ocağı'na bağlı madende saat 00.45'te iş kazası meydana geldi. Çalışanların bulunmadığı bölgede ayak arkası denilen tavan taşının kırılmasıyla oluşan ters hava akımı nedeniyle 2'si ağır olmak üzere toplam 14 işçi yaralandı. Yaralanan işçiler Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada, hava akımından oluşan toz nedeniyle çıkarken, kömür nakliye konveyörüne çarparak yaralanan vardiya amiri Maden Mühendisi Enis Özdemir ve sistem yol vericisi Ferdi Güney, kırıklar ve beyin kanaması şüphesinden dolayı Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kalan 12 işçi ise Beypazarı'nda kaldırıldıkları hastanede gerekli kontrollerin ardından taburcu edildi. Ankara'ya sevk edilen 2 kişinin tedavisi sürüyor. Ayrıca kazanın meydana geldiği sırada içeride 29 işçinin olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazanın ardından maden sahasında tedbir amacıyla güvenlik önlemi aldı. Maden sahası boşaltılarak, faaliyetleri durduruldu. Olayla ilgili incelemeler sürüyor. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Nallıhan Madeninde Kaza: 14 İşçi Yaralandı - Son Dakika

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