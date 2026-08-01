Napoli'de 4.7 Büyüklüğünde Deprem

İtalya'nın Napoli kenti yakınlarında dün meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem, bazı binalarda hasara ve elektrik kesintilerine neden oldu.

İtalya'nın güneyindeki Napoli kenti yakınlarındaki Campi Flegrei bölgesinde dün yerel saatle 19.46'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü'ne göre deprem yaklaşık 3 kilometre derinlikte kaydedildi. İtalyan itfaiyesinden yapılan açıklamada, Napoli ve çevresindeki binalarda hasar meydana geldiği ifade edildi. Elektrik kesintileri de yaşanırken, tedbir amacıyla tren ve metro seferleri askıya alındı. İtalyan medyası, bunun bölgede kaydedilen "en güçlü depremlerden biri" olduğunu ve sarsıntılar hissedildiğinde bazı mahallelerde insanların kendilerini dışarı attığını aktardı.

Napoli'nin batısının büyük bir bölümünü kapsayan, yoğun nüfuslu volkanik bir kaldera olan Campi Flegrei, son yıllarda giderek daha sık deprem aktivitesi yaşıyor ve bu durum hükümeti izleme çalışmalarını artırmaya yöneltiyor.

İtalya'da 2016 yılında meydana gelen deprem Lazio, Umbria ve Marche bölgelerinde yıkıma yol açmış, yaklaşık 300 kişi hayatını kaybetmişti. Kasım 1980'de ülkenin güneyindeki Irpinia bölgesini vuran 6.9 büyüklüğündeki depremde ise yaklaşık 2 bin 700 kişi yaşamını yitirmiş, yüzlerce kasaba yerle bir olmuştu.