Narin gibi kaybolmuşlardı: Dursun Kağan ve Evrim hala bulunamadı - Son Dakika
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Narin gibi kaybolmuşlardı: Dursun Kağan ve Evrim hala bulunamadı

Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ın arama çalışmaları devam ederken, Tokat'ta yıllardır haber alınamayan Dursun Kağan Taşçı ve Evrim Atış'ın akıbeti hala bilinmiyor.

28.08.2024 23:21
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Narin gibi kaybolmuşlardı: 8 yıl önce kaybolan Dursun Kağan ve 6 yıl önce kaybolan Evrim hala bulunamadı

Narin ile aynı yazgıyı paylaşan Tokat'ın kayıp çocuklarında sır perdesi aralanamadı

TOKAT - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasının üzerinden 7 gün geçmesine rağmen arama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bu kayıp olayı Tokat'ta yıllardır haber alınamayan Dursun Kağan Taşçı ve Evrim Atış'ı yeniden hatırlattı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024 tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları 7. gününde devam ediyor. Küçük Narin'in bulunması için Türkiye seferber olurken akıllara Tokat'ta farklı tarihlerde kaybolan iki çocuk geldi. 2015 yılında Reşadiye ilçesinde kaybolan Dursun Kağan Taşçı ve 2018 yılında Turhal ilçesinde kaybolan Evrim Atış'a ait bir ize rastlanılmadı. Dursun Kağan'dan 3 bin 165, Evrim'den ise 2 bin 242 gündür haber alınamıyor.

"Derede muhtarı ararlarken çocuk kemikleri bulunmuştu"

25 Nisan 2018 yılında Reşadiye ilçesi D-100 karayolu Dokuzdolanbaç Köprüsü yakınlarında meydana gelen kazada, aracının 20 metre yükseklikten Kelkit Çayı'na yuvarlanması sonucu suyun içinde kaybolan 2 çocuk babası muhtar Ayhan Cebe'yi Ankara'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma ekipleri arama çalışması yapmıştı. 2 hafta süren çalışma sonucunda içerisinde çorap ve insan kemiği kalıntılarının bulunduğu çocuk ayakkabısının bulunması üzerine kemik parçalarının 29 Aralık 2015 tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Dursun Kağan Taşçı ile 10 yaşındaki Bayram Erol'a ait olma ihtimali nedeniyle ailelerden kan örnekleri alınmıştı. Kemik parçaları ile birlikte DNA testi için aileden alınan kan örnekleri Ankara'ya gönderilmişti. DNA sonucunda kemik kalıntılarının Bayram Erol'a ait olduğu tespit edilmiş, Dursun Kağan Taşçı'nın ise izine rastlanılmamıştı. Aradan 3 bin 165 gün geçmesine rağmen Taşçı hala bulunamadı.

"Evrim'den 6 yıl 1 ay ve 18 gündür haber alınamıyor"

Ayrıca Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyü yaylasındaki evlerinin önünde oynadığı sırada 10 Temmuz 2018 tarihinde kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış'ı, Ankara'dan gelen ve Reşadiye ilçesinde kaybolan Bayram Erol'un kemiklerini bulan özel JAK ekibi aramıştı. İddiaya göre anne Dilek Atış, köye yakın bir noktada yaylaya kurulan çadırda kardeşinin yanına bıraktığı kızını, kısa bir süre sonra geri döndüğünde yerinde bulamamıştı. Evrim'in kaybolmasının ardından kendi imkanları ile kızını bulamayan anne ve yakınları jandarmaya haber vermiş, ihbar yapılmasının ardından Jandarma, AFAD ekipleri aylarca süren çalışmalara rağmen bir bulguya rastlayamadı.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, 3-sayfa, Tokat, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Narin gibi kaybolmuşlardı: Dursun Kağan ve Evrim hala bulunamadı - Son Dakika

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