Narin Güran cinayeti davasından iki tutuklu sanık için tahliye talebi - Son Dakika
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Narin Güran cinayeti davasından iki tutuklu sanık için tahliye talebi

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Narin Güran cinayeti davasında tutuklu bulunan Mehmet Selim Atasoy ile Mehmet Şevket Kaya'nın avukatları müvekkillerinin, hazırlanan iddianamenin kabulüne karar verilmesi halinde tensiple tahliye edilmeleri için Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ne dilekçe verdi.

20.02.2025 19:44
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8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada tutuklu bulunan Mehmet Selim Atasoy ile Mehmet Şevket Kaya'nın avukatları müvekkillerinin, tahliye edilmesi için başvuruda bulundu.

Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'ne bağlı Tavşantepe Köyü'nde 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesi davasında yeni bir gelişme yaşandı.

İKİ TUTUKLU SANIK İÇİN TAHLİYE TALEBİ

Narin Güran cinayeti davasında tutuklu bulunan Mehmet Selim Atasoy ile Mehmet Şevket Kaya'nın avukatları müvekkillerinin, hazırlanan iddianamenin kabulüne karar verilmesi halinde tensiple tahliye edilmeleri için Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ne dilekçe verdi.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Aralık 2024'te görülen karar duruşmasında, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmiş, 23 Ocak'ta 944 sayfalık gerekçeli karar açıklanmıştı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Diyarbakır Barosu tarafından da Nevzat Bahtiyar'ın "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan çarptırıldığı 4 yıl 6 ay hapis cezasına karşı Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvurusu yapılmıştı.

Narin Güran cinayeti davasından iki tutuklu sanık için tahliye talebi

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Son Dakika 3.Sayfa Narin Güran cinayeti davasından iki tutuklu sanık için tahliye talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ali :
    Eger hepsini serbest birakmazlarsa sasirmayiz. Bu Ülkede Adalet bitmistir. Adalet 6 harften olusan kelimedir deriz. 20 1 Yanıtla
  • Firdevss null:
    çüş cüş... denilecek başka bir şey yok 16 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Yok Daha Neler, Ama Yine de Adelet Rolünü Oynayanlar Var 12 0 Yanıtla
  • Security Spcialist:
    Olayları hiç görmeden, bir bakışta binlerçe Vatandaşın içinde direkt suçluyu tahmin edebilen bn. En başta dediğim gibi. Narine cehenem ' mi yaşatanda, baçağını kıranda, Narinin öz abisi Enes :( 5 2 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    Her gün bir iki tahliye haberleri geliyor dava bitmişti hüküm verilmişti.. bu şekilde giderse suçlu kalmaz gibi 7 0 Yanıtla
  • Şenel Demircan:
    bı gidişle hepsi dışarı bakın görün 4 1 Yanıtla
  • Şenel Demircan:
    olan narine oldu ne gördüyse 5 0 Yanıtla
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