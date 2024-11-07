Narin Güran Cinayeti Duruşmasına Yoğun İlgi - Son Dakika
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Narin Güran Cinayeti Duruşmasına Yoğun İlgi

Narin Güran Cinayeti Duruşmasına Yoğun İlgi

Diyarbakır'da Narin Güran'ın cinayeti davasının ilk duruşmasına 100'den fazla basın mensubu katıldı.

07.11.2024 10:34
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşmasına basın mensupları yoğun ilgi gösterdi.

21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan Narin'in cinayetiyle ilgili olarak anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar, Diyarbakır Adliyesinde hakim karşısına çıktı.

Mahkeme, tutuklu sanıkların yargılanmasına devam ederken, davayı takip etmek isteyen bölgeden ve diğer illerden gelen 100'den fazla basın mensupları, gelişmeleri izlemek için adliye önünde nöbet tutmaya başladı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Narin Güran Cinayeti Duruşmasına Yoğun İlgi - Son Dakika

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