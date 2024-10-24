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Narin Güran Cinayetinde Yeni Gelişmeler

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Narin Güran cinayetinde 22 kişi hakkında zorla getirme kararı çıktı, yeni görüntüler ortaya çıktı.

24.10.2024 20:27
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Narin'in cenazesinin dere yatağına taşındığı anların görüntüsü ortaya çıktı

Narin Güran cinayetine ilişkin davada 22 kişi hakkında zorla getirme kararı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle yargılanacağı davanın 7 Kasım'da ilk duruşması için 22 kişi hakkında "zorla getirme" kararı çıkarıldı. Öte yandan Narin'in cenazesinin dere yatağına taşındığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayetine ilişkin tutuklu 4 sanık hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Tutuklu sanıklar anne Yüksel Güran, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamenin kabul edildiği Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince tensip zaptı hazırlandı.

Tensip zaptında, 4 sanığın tutukluğunun devamı yönündeki gerekçeye ilişkin, "Üzerlerine atılı suç nedeniyle kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, sanıkların tutuklulukta geçirdiği süre, suça ilişkin kanunda öngörülen cezanın alt ve üst sınırı, eylemin CMK'nin 100/3 maddesinde sayılı katalog suçlardan olması nedeniyle tutuklanma nedeninin var sayılması gerektiği ve sanıklar hakkında adli kontrol tedbirinin uygulanmasının yetersiz kalacağı, tutuklanma tedbirinin ölçülü olduğu göz önüne alınarak sanıkların tutukluluk halinin ayrı ayrı devamına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacağı davanın 7 Kasım'daki ilk duruşmasına, baba Arif Güran'ın "müşteki", aralarında tutuklu şüphelilerin de bulunduğu 21 kişinin ise "tanık" sıfatıyla katılması için "zorla getirme" kararı çıkarıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyarbakır Barosu da "müşteki kurum" sıfatıyla duruşmaya davet edildi. Tensip zaptında duruşma saatinin 09.00 olarak belirlendiği bilgisi yer aldı.

Öte yandan, cinayetle ilgili yeni görüntülere de ulaşıldı. Güvenlik kamerası kaydında, itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın otomobiliyle Narin'in cansız bedenini dere yatağına taşıdığı görülüyor.

Narin Güran Cinayetinde Yeni Gelişmeler
Kaynak: İHA

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