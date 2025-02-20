Narin Güran davasında tahliye talebi

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Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın davasına ilişkin tutuklu 6 şüpheliden 2'si için avukatları tarafından tahliye talebinde bulunuldu.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklu şüpheliler B., F. ve M.G., Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim A. ile Mehmet Şevket K. ve Muhammed K. ile tutuksuz şüpheliler Ş.K. ile H., İ.H., B., K. ve Ö.F.G. hakkında "suçluyu kayırma" suçundan hazırlanıp Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ne, suça sürüklenen çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında ise Çocuk Mahkemesi'ne sunulan iddianamelerle ilgili inceleme sürüyor.

Tutuklu sanıklar Mehmet Selim A. ile Mehmet Şevket K.'nın avukatları, müvekkillerinin hazırlanan iddianamenin kabulüne karar verilmesi halinde tensiple tahliye edilmeleri için Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ne dilekçe sundu.

Güran ailesinin avukatları, 18 Şubat'ta tutuklu müvekkilleri B., M. ve F.G. ile Muhammed K.'nın haklarında hazırlanan iddianamenin kabulüne karar verilmesi halinde tensiple tahliye edilmeleri için Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ne dilekçe ile başvuruda bulunmuştu.

Hazırlanan iddianamelerde, 6'sı tutuklu 3'ü çocuk 15 şüpheli hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor. - DİYARBAKIR