Narin\'in katili kim? İşte Türkiye\'nin merak ettiği sorunun yanıtı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Köyü'nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen davada karar açıklandı. Mahkeme, ağabey Enes Güran, anne Yüksel Güran ve amca Salim'a ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
Mahkeme kararında, Narin'i öldürenleri de açık açık belirtti. Kısa karara göre, Enes, Yüksel ve Salim Narin'i iştirak halinde öldürdü.
Mahkemenin kısa kararı da belli oldu. Kararda anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran'ın, Narin'i iştirak halinde öldürdüğü belirtildi. Kararda şu ifadeler yer aldı: "Sanık Salim Güran'ın diğer sanıklar Yüksel Güran ve Enes Güran ile iştirak halinde maktul Narin Güran'a yönelik "kasten öldürme" suçunu işlediği sabit görülmekle, eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 81/1 maddesi uyarınca müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına, çocuk olan maktulün sanık Yüksel'in kızı, sanık Enes'in kardeşi olması ve maktulün sanıklar tarafından iştirak halinde öldürülmesi nedeniyle 5237 sayılı TCK'nın 82/1-d-e maddesi gereğince sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."
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