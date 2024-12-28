Narin\'in katili kim? İşte Türkiye\'nin merak ettiği sorunun yanıtı

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Köyü'nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen davada karar açıklandı. Mahkeme, ağabey Enes Güran, anne Yüksel Güran ve amca Salim'a ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

NARİN'İN KATİLLERİ BELLİ OLDU

Mahkeme kararında, Narin'i öldürenleri de açık açık belirtti. Kısa karara göre, Enes, Yüksel ve Salim Narin'i iştirak halinde öldürdü.

MAHKEMENİN KISA KARARI: NARİN'İ İŞTİRAK HALİNDE ÖLDÜRDÜLER

Mahkemenin kısa kararı da belli oldu. Kararda anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran'ın, Narin'i iştirak halinde öldürdüğü belirtildi. Kararda şu ifadeler yer aldı: "Sanık Salim Güran'ın diğer sanıklar Yüksel Güran ve Enes Güran ile iştirak halinde maktul Narin Güran'a yönelik "kasten öldürme" suçunu işlediği sabit görülmekle, eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 81/1 maddesi uyarınca müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına, çocuk olan maktulün sanık Yüksel'in kızı, sanık Enes'in kardeşi olması ve maktulün sanıklar tarafından iştirak halinde öldürülmesi nedeniyle 5237 sayılı TCK'nın 82/1-d-e maddesi gereğince sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."