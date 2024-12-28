Narin'in katili kim? İşte Türkiye'nin merak ettiği sorunun yanıtı - Son Dakika
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Narin'in katili kim? İşte Türkiye'nin merak ettiği sorunun yanıtı

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Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin cinayetine ilişkin davada kararını açıklayan mahkeme, ''Katil kim?'' sorusunu da yanıtladı. Ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan ağabey Enes, anne Yüksel ve amca Salim Güran'ın Narin'i iştirak halinde öldürdüğü belirtildi.

28.12.2024 22:10
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Köyü'nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen davada karar açıklandı. Mahkeme, ağabey Enes Güran, anne Yüksel Güran ve amca Salim'a ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

NARİN'İN KATİLLERİ BELLİ OLDU

Mahkeme kararında, Narin'i öldürenleri de açık açık belirtti. Kısa karara göre, Enes, Yüksel ve Salim Narin'i iştirak halinde öldürdü.

MAHKEMENİN KISA KARARI: NARİN'İ İŞTİRAK HALİNDE ÖLDÜRDÜLER

Mahkemenin kısa kararı da belli oldu. Kararda anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran'ın, Narin'i iştirak halinde öldürdüğü belirtildi. Kararda şu ifadeler yer aldı: "Sanık Salim Güran'ın diğer sanıklar Yüksel Güran ve Enes Güran ile iştirak halinde maktul Narin Güran'a yönelik "kasten öldürme" suçunu işlediği sabit görülmekle, eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 81/1 maddesi uyarınca müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına, çocuk olan maktulün sanık Yüksel'in kızı, sanık Enes'in kardeşi olması ve maktulün sanıklar tarafından iştirak halinde öldürülmesi nedeniyle 5237 sayılı TCK'nın 82/1-d-e maddesi gereğince sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Narin\'in katili kim? İşte Türkiye\'nin merak ettiği sorunun yanıtı

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Son Dakika 3.Sayfa Narin'in katili kim? İşte Türkiye'nin merak ettiği sorunun yanıtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Abuzer Yavuz:
    adil yargılanma deyil 16 134 Yanıtla
    Tarık:
    kadayıf boş yapma yavsak 27 1
    huseyin ergun:
    Abuzer derdin ne? 12 1
    Kubilay Turkyilmaz:
    neymiş senin adaletin öylede bilelim 10 0
    Desty Koray:
    Güranlar yorum kasıyor 6 0
    Serkan ergezer :
    ABUZİTTİN DERDİN NE HÜSAMETTİN DOĞRU SÖYLÜYOR ???????? 3 0
  • Ender Kervancıoğlu:
    İyi de sebebi neymiş. Konuşturamadılar gitti. Neyse bundan sonra da sussunlar. Cezalarını buldular. 146 2 Yanıtla
  • Muhammed null:
    Olan yavruya oldu Sen bize affet. 103 2 Yanıtla
  • mehmet cengiz:
    çok acele karar verildi. suçlu anne abi amca kadar nevzat suçludur. çocuğun cesetini taşımak ve onu dere kenarına götürmek te cinayete iştirak olmalıydı.ayrıca o sülalede bunlar kadar diğerleride suçludur. hepsinin gözünün önünde olan olayı kimsenin duymaması bilmemesi anormal bir durum. 37 46 Yanıtla
  • Nevin Yilmaz:
    Allah sizi fare gibi o delikten cikarmasin. 65 2 Yanıtla
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