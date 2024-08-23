NATO Hava Üssünde Güvenlik Seviyesi Yükseltildi - Son Dakika
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NATO Hava Üssünde Güvenlik Seviyesi Yükseltildi

Almanya'nın Geilenkirchen kasabasındaki NATO hava üssünde potansiyel tehdit olduğu istihbarat bilgileri üzerine güvenlik seviyesi yükseltildi. Çalışanlar evlerine gönderildi.

23.08.2024 10:20
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Almanya'nın Geilenkirchen kasabasındaki NATO hava üssünde "potansiyel tehdit" olduğunu gösteren istihbarat bilgileri göz önünde bulundurularak güvenlik seviyesi yükseltildi.

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestefalya eyaletine bağlı Geilenkirchen kasabasında bulunan NATO hava üssünden güvenlik seviyesi yükseltildi. Hava üssünden yapılan açıklamada, "Potansiyel tehdidi işaret eden istihbarat bilgilerine dayanarak güvenlik seviyesini yükselttik. Kritik işlerde çalışmayan tüm personel, ihtiyati tedbir olarak evlerine gönderildi. Çalışanlarımızın güvenliği en büyük önceliğimizdir. Operasyonlar planlandığı gibi devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Üssün sözcüsü ise güvenlik seviyesinin, "NATO birimlerine yönelik terör eyleminin son derece muhtemel olduğuna dair istihbarat alınmış olması" olarak tanımlanan 4 seviyeli alarm durumunun 2. olan Charlie'ye yükseltildiğini söyledi.

NATO'nun AWACS gözetleme uçaklarının konuşlandığı üste güvenlik seviyesi, geçtiğimiz hafta Köln'deki bir askeri üssün muhtemel sabotaj nedeniyle geçici olarak kapatılmasının ardından ikinci kez artırıldı. - BERLİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa NATO Hava Üssünde Güvenlik Seviyesi Yükseltildi - Son Dakika

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