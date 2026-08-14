Letonya hava sahasını ihlal eden İHA düşürüldü

Letonya'da hava sahasını ihlal eden insansız hava aracı (İHA), NATO savaş uçakları tarafından düşürüldü.

Letonya Silahlı Kuvvetlerinden sabaha karşı yapılan açıklamada, Augsdaugava, Preili, Rezekne ve Balvi belediyelerinde hava sahası tehdit olduğu belirtilerek halktan kapalı alanlara geçmeleri istendi. Alçaktan uçan ve şüpheli bir nesne görülmesi halinde yetkililere haber verilmesi yönünde uyarıda bulunuldu. Daha sonra yapılan ayrı bir açıklamada ise havada tespit edilen tehdidin sona erdiği, NATO savaş uçaklarının ülke hava sahasına giren insansız hava aracını başarıyla düşürdüğü aktarıldı. Daha fazla ayrıntının paylaşılacağı belirtildi.

NATO üyesi olan ve Rusya ile sınır komşusu bulunan Finlandiya da muhtemel insansız hava araçlarına karşı önlem olarak Finlandiya Körfezi'nin doğusundaki bazı bölgelerde havacılık ve deniz trafiğini geçici olarak kısıtladığını açıkladı.