Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki şüpheli şahsın bağ evinde motosikletinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.
Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti suçuna yönelik faaliyetler devam ediyor. Kırcaklı Mahallesi'nde M.K.E ve U.A. isimli şüpheli şahısların bağ evinde ve motosikletinde yapılan aramada 95 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahsın sağlık kurumunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edilirken, olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Nazilli'de Bağ Evinde Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Ordu'nun Ünye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 45 gram taş kokain, 490 adet ekstazi ve 109 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Seçil Erzan'ın yüksek kar getirili 'Fatih Terim fonu' vaadiyle Arda Turan, Fernando Muslera ve diğer birçok kişiyi dolandırdığı iddiasıyla devam eden yargılamaya Arda Turan ve Fernando Muslera da katıldı. İddiaya göre, Seçil Erzan, tanınmış futbolcuları da içeren 21 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırmıştır.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki palmiyeye çarparak hurdaya dönen lüks otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Samsun'da hakkında kesinleşmiş 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan bir şahıs, jandarma tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Afyonkarahisar'da sosyal medya üzerinden açtıkları kadın profilleri ile kendilerini çoban olarak tanıtarak kendi yaptıkları sahte altınları satıp 1 milyon 325 bin TL'lik vurgun yapan 4'ü kadın 19 kişi adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri, elde ettikleri delillerin ardından 15 ayrı eve baskın düzenleyerek 19 kişiyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda ise çeşitli suç unsurları ele geçirildi.
Afyonkarahisar eğitim camiasının sevilen Okul Müdürü Yakup Kadri Işıkcı, geçirdiği rahatsızlık sonrası hayata gözlerini yumdu. Işıkcı'nın ani ölümü sevenlerini ve eğitim camiasını yasa boğdu.
D Media tarafından yapımcılığı üstlenilen Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümünde, taksici Oğuz Erge cinayeti konu alınıyor. Tanıtım filmiyle duyurulan bölümde, bir taksi şoförünün aracına aldığı kişi tarafından öldürülmesi, İzmir'de yaşanan taksici cinayetlerini akıllara getiriyor.
Aydın'ın Didim, Nazilli ve Yenipazar ilçelerinde terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 6 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Operasyonlar kapsamında Didim ve Nazilli'de TKP/ML propagandası yapmak suçundan 3 şüpheli, Efeler, Kuşadası ve Yenipazar ilçelerinde ise PKK/KCK propagandası yapmak suçundan 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli süreç devam ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?