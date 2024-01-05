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Nazilli'de doktor ve 8 kişi reçetelerde usulsüzlük iddiasıyla gözaltına alındı - Son Dakika
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Nazilli'de doktor ve 8 kişi reçetelerde usulsüzlük iddiasıyla gözaltına alındı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, bir doktorun da aralarında bulunduğu 9 kişi, reçetelerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla Jandarma tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı. Nazilli Devlet Hastanesi'nde görevli bir beyin cerrahının usulsüzlük yaptığı ihbarı üzerine başlatılan soruşturma sonucunda doktor ve bağlantılı olduğu 8 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Nazilli\'de doktor ve 8 kişi reçetelerde usulsüzlük iddiasıyla gözaltına alındı
05.01.2024 - 13:24,
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde aralarında bir doktorun da bulunduğu 9 kişi reçetelerde usulsüzlük yapıldığı iddiası ile Jandarma tarafından yapılan operasyon ile gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli Devlet Hastanesi'nde görevli Beyin Cerrahı Opr. Dr. R.Ü.G'nin reçetelerde usulsüzlük yaptığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Savcılık talimatıyla soruşturma başlatıldı. Doktor ve bağlantılı olduğu şahısları bir süre teknik takibe alan jandarma ekipleri şüpheli şahıslar hakkında delilleri toplayınca operasyon için düğmeye bastı. Sabah saatlerinde Nazilli Devlet Hastanesi'nde görev yapan doktor R.Ü.G. ve bağlantılı olduğu 8 kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Jandarma, Nazilli, Aydın, Suç, Operasyon, Hukuk, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Nazilli'de doktor ve 8 kişi reçetelerde usulsüzlük iddiasıyla gözaltına alındı - Son Dakika


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