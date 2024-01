Nazilli\'de Hırsızlık Yapan Şüpheliler Yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 31 Aralık 2023 günü iş yerlerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli şahıs polis ekipleri tarafından yakalanırken, şüpheliler 2024'e cezaevinde girdi.

Edinilen bilgiye göre, 31 Aralık 2023 tarihinde sabah saatlerinde Ordu Caddesi ve Kıbrıs Caddesi üzerindeki işyerlerine giren hırsızlar işyerlerinden para ve elektronik eşya çaldı. İki cadde üzerindeki bazı iş yerlerini de yokladıkları tespit edilen hırsızları Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri kimliklerini tespit etti. Hırsızların E.C.K ve F.T. isimli şahıslar olduğu görülürken, İl Asayiş Şube ile yapılan ortak operasyon neticesinde şahıslar yakalandı. Adliyede işlemleri tamamlanan hırsızlar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık anları güvenli kameralarına yansıdı

İş yerlerine dadanan şüphelilerin hırsızlık anları ise güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi. Görüntülerde şüphelilerden birinin iş yerlerinden hırsızlık gerçekleştirirken, diğerinin ise kapıda nöbet tuttuğu görülüyor. - AYDIN