Nazilli’de İngilizce Öğretmeni Akıncan Pekçok Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki bir lisede İngilizce öğretmenliği yapan Akıncan Pekçok hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilk olarak yaklaşık 5 yıl önce beyin damarlarına pıhtı atan ve sağ tarafı felç kalan Menderes Anadolu Lisesi İngilizce öğretmenlerinden Akıncan Pekçok (50) tedavisinin ardından öğretmenliğe geri döndü. Geçtiğimiz aylarda beyninde tekrar tekrar pıhtı atan Pekçok, Nazilli'de yapılan ilk müdahalenin ardından İzmir 9 Eylül Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisinin sürdüğü hastanede fenalaşan ve doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Pekçok hayata gözlerini yumdu. Pekçok'un ölüm haberini alan ailesi ve sevenleri yasa boğuldu.

Pekçok'un cenazesinin 14 Haziran Cumartesi günü Denizli'nin Kale ilçesi İnceğiz Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi. - AYDIN