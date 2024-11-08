Nazilli\'de İstasyon Meydanı\'nda Yol Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

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Nazilli Belediyesi tarafından ilçede yapılması planlanan 'tek yön' projesi kapsamında İstasyon Meydanı'nda başlatılan yol çalışmaları hızla devam ediyor.

Nazilli Belediyesi ile Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin koordineli olarak İstasyon Meydanı'nda başlattığı yol genişletme ve tek yön projesinin ilk etabının 10 Kasım Pazar gününe kadar tamamlanması planlanıyor. Yanlış parkın önlenmesi, trafik akışının seri bir şekilde sağlanması ve bölgeyi daha iyi bir görünüme kavuşturmak için yürütülen çalışmalar kapsamında İstasyon Meydanı'nda bulunan kuzey kaldırımı genişletilerek iki katına çıkarıldı. Meydanın güneyinde bulunan Atatürk Anıtı önündeki alan ise bir buçuk metre genişletilerek yaşanan trafik sorunun rahatlatılması hedeflendi. İstasyon Meydanı'ndaki çalışmaların ardından Namık Kemal Caddesi ve 19 Mayıs Bulvarı'na kadar düzenlemelerin devam edeceğini ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; "Özellikle motor park alanlarının düzenlenmesini, görüntü kargaşasının önüne geçilmesini ve park yeri ile trafik sorununu çözmek istiyoruz. Ekiplerimiz hızlı bir şekilde çalışmalarına devam ediyor" diyerek faaliyetlerin bir ay gibi kısa bir sürede tamamlanacağını ifade etti. - AYDIN