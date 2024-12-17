Nazilli\'de Kurşunlama Şahısları Suçüstü Yakalandı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde Oto Galericiler Sitesi'ndeki bir iş yerini üç kez kurşunlayan şahıslar, kurşunlama olayını tekrar gerçekleştirmek isterken polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Nazilli Oto Galericiler Sitesi'nde faaliyet gösteren işyerine yönelik 3 farklı zamanda gerçekleşen silahlı saldırı olayı ile ilgili olayı gerçekleştiren şahısları yakalamaya yönelik çalışma başlatıldı. Nazilli Asayiş Büro Amirliği ekipleri şahısları 1 ay boyunca takibe aldı. Şahıslar işletmeyi tekrar kurşunlamak için geldiğinde yapılan operasyon sonucu kıskıvrak yakalandı. Operasyonda B.T ve A.B isimli şahıslar yakalanırken, olaydan sonra gömdükleri 1 adet tabanca ve olayda kullanılan motosiklet ele geçirildi.

Şahıslardan B.T tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.B isimli şahıs ise yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - AYDIN