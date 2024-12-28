Nazilli\'de Ruhsatsız Silah ve Sahte Alkol Ele Geçirildi

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde 2 eğlence işletmesinde gerçekleştirilen denetimlerde ruhsatsız silah ve sahte bandrollü alkol ele geçirildi.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığınca İsabeyli Mahallesi'nde bulunan 2 işletmede Nazilli maliye ekipleri ile müşterek denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimler esnasında 1 adet ruhsatsız tabanca, 45 adet tabanca fişeği, 2 adet şarjör, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 7 adet av tüfeği fişeği, 5 adet sahte bandrollü alkol ele geçirildi. Ayrıca maliye ekiplerince işyeri yetkilisine 680 bin TL idari para cezası uygulandı. Ruhsatsız silahlarla ilgili gözaltına alınan şahıslar hakkında da adli süreç başlatıldı. - AYDIN