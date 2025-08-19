Nazilli'de Sahte Reklamla Dolandırıcılık - Son Dakika
Nazilli'de Sahte Reklamla Dolandırıcılık

Nazilli\'de Sahte Reklamla Dolandırıcılık
19.08.2025 18:13
Sosyal medyada dolandırılan yeni evli çift, mağduriyetini gidermek için karakola gitti.

Yayınladıkları sahte reklam ile Nazilli'de yaşayan yeni evli bir çiftin tüm birikimlerini dolandıran sosyal medya dolandırıcılarının sahte hesaplarda da Nazilli'den bir ailenin fotoğraflarını kullandıkları ortaya çıktı. Olaydan haberdar olup mağdur olduğu için şikayet için karakola giden Anıl Kahya, "Dolandırıcıların kullandığı fotoğraflar yüzünden mağduriyetimizin giderilmesi için karakola gittik. Şüpheli gibi arandığımızı öğrendik. Hem mağdur hem de aranan bir şüpheli olarak ifade vermek zorunda kaldık" dedi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan ve yeni evlenen bir çift, sosyal medyada gördükleri bir sahte ilana kanınca tüm birikimlerini kaybetti. Çift kendi düştükleri hataya başkalarının düşmemesi için bir yandan Cumhuriyet Savcılığı'na şikayette bulunurken diğer yandan da vatandaşları uyardı. Mağdur Aile S.D. ve O.D. başkalarının dolandırılmaması için, aldıkları ekran görüntülerini basınla paylaşıp olayı haber yaptırınca dolandırıcıların açtıkları sahte sosyal medya hesabındaki profil fotoğraflarını da Nazilli'den bir ailenin sosyal medya hesabından kopyalayıp paylaştıkları ortaya çıktı.

"Haberlerde görünce şikayetçi olmak için karakola gittik, yaşadıklarımız bizi şoke etti"

Nazilli'de yaşayan yeni evli bir çiftin sosyal medyadaki sahte reklamla dolandırıldığına ilişkin haberi okuyunca kendilerinin de çok şaşırdığını belirten olayın bir diğer mağduru olan Anıl Kahya, "Normal işimizi gücümüzü takip ederken haber ilişkin tanıdıklarımız bizi aramaya başladı. Dolandırıcıların kullandığı sosyal medya hesabındaki profil fotoğraflarında bizim ailenin fotoğrafı kullanılmış. Çok şaşırdık ve ciddi mağdur olduk. Yaşadığımız bu mağduriyeti gidermek amacıyla bu defa karakola gittim. Burada da dolandırılan kişilerin şikayeti ve sahte hesapta bizim fotoğrafımız kullanıldığı için şüpheli olarak arandığımızı öğrendik. Yani aklımıza gelmeyen şeyler başımıza geldi. Karakolda hem şüpheli hem de mağdur olarak ifade vermek zorunda kaldık. Maalesef dolandırıcılar bizim sosyal medya hesabımızdaki fotoğrafları kopyalayıp profil fotoğrafı olarak kullanmışlar. Alışveriş mağduru değiliz ama itibarımızı sarsmaya çalışan bu dolandırıcılardan biz de şikayetçiyiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA



16:20

