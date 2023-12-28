Nazilli\'de trafik kazası: 3 yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Aydın- Denizli Karayolu üzeri İsabeyli Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ö. idaresindeki 06 CES 853 plakalı otomobil aynı yönde seyreden G.İ. yönetimindeki 09 RZ 736 plakalı otomobile arkadan çaptı. Çarpışmanın etkisi ile G.İ. yönetimindeki otomobil takla atarak yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonu girişine savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri takla atan otomobil içerisinde sıkışan G.İ.'yi bulunduğu araçtan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan G.İ. ile diğer araçta bulunan S.Ö. ve Y.Ö. ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN