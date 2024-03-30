Nazilli'de trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Nazilli'de trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Nazilli\'de trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

30.03.2024 10:38  Güncelleme: 10:41
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobile çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Rıfat Emre Hazan (22) yönetimindeki 09 AJE 107 plakalı motosiklet, İstiklal Mahallesi Ordu Caddesi'nde Y.Ü'nün kullandığı 09 AGK 022 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Hazan yaralandı. Yapılan ihbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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