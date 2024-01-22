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Nazilli'de Uyuşturucu Operasyonu: 20 Parça Kenevir Tohumu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Nazilli'de Uyuşturucu Operasyonu: 20 Parça Kenevir Tohumu Ele Geçirildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bir evde yapılan baskında uyuşturucu ve 20 parça paketlenmiş kenevir tohumu ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Nazilli\'de Uyuşturucu Operasyonu: 20 Parça Kenevir Tohumu Ele Geçirildi
22.01.2024 - 10:32,
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve yapılan baskında uyuşturucu ve 20 parça paketlenmiş kenevir tohumu ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Nazilli ilçesi Bereketli Mahallesi'nde R.G. isimli şüphelinin adresine baskın düzenledi. İkamet ve eklentilerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ve 20 parça paketlenmiş halde kenevir tohumu ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli R.G. hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Nazilli'de Uyuşturucu Operasyonu: 20 Parça Kenevir Tohumu Ele Geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nazilli'de Uyuşturucu Operasyonu: 20 Parça Kenevir Tohumu Ele Geçirildi - Son Dakika
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