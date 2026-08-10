Nazilli\'de Uyuşturucu Operasyonu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 241 gram uyuşturucu ele geçirildi, konuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'da uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekiplerince Hasköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda E.B. (44) ve H.B. (31) isimli şüpheliler yakalandı. Yapılan aramada 241,28 gram satışa hazır kubar esrar ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.