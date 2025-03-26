Nazilli'de Uyuşturucu Operasyonu: 8 Yıl Cezalı Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Nazilli'de Uyuşturucu Operasyonu: 8 Yıl Cezalı Şüpheli Tutuklandı

Nazilli\'de Uyuşturucu Operasyonu: 8 Yıl Cezalı Şüpheli Tutuklandı

Nazilli'de narkotik polisleri, evinde uyuşturucu ve silah bulunan 41 yaşındaki C.B.'yi tutukladı.

26.03.2025 16:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde narkotik polisleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında yakalanan şüpheli şahsın yapılan GBT sorgulamasında ateşli silah ve mutat sayıdaki mermileri bulundurma ile uyuşturucu suçlarından hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 1 şüpheli şahsın evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramalarda, 10 adet sentetik ecza, 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi, 250 adet dolu fişek, suçtan elde edildiği değerlendirilen 70 bin 400 TL, 100 Euro ve 50 Sterlin ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan C.B. (41) isimli şüphelinin yapılan GBT sorgulamasında, uyuşturucu madde ticareti yapma ile ateşli silah ve mutat sayıdaki mermileri bulundurma suçlarından 8 ay 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Operasyon, Narkotik, Politika, Nazilli, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Nazilli'de Uyuşturucu Operasyonu: 8 Yıl Cezalı Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İletişim Başkanı Altun’dan Özel’in boykot çağrısına tepki: Başarısız siyaset mühendisliği İletişim Başkanı Altun'dan Özel'in boykot çağrısına tepki: Başarısız siyaset mühendisliği
Kapıkule’de tır sürücülerine gelen yanlış SMS 10 kilometre kuyruğa neden oldu Kapıkule'de tır sürücülerine gelen yanlış SMS 10 kilometre kuyruğa neden oldu
16 ilaç geri ödeme listesine alındı 16 ilaç geri ödeme listesine alındı
Adana’da 2 arkadaş okey masasında öldürüldü Adana'da 2 arkadaş okey masasında öldürüldü
İstanbul’da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı İstanbul'da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı
Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli’den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti’ni can pahasına savunacağız Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız
Lütfü Savaş’ın CHP’nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret Lütfü Savaş'ın CHP'nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret
Özgür Özel’den Erdoğan’ın “Turpun büyüğü“ sözlerine yanıt Özgür Özel'den Erdoğan'ın "Turpun büyüğü" sözlerine yanıt
İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Heybedeki büyük turplar daha dökülmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Heybedeki büyük turplar daha dökülmedi
İstanbul’da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı İstanbul'da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı

16:47 Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli’den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti’ni can pahasına savunacağız Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız
16:25 Lütfü Savaş’ın CHP’nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret Lütfü Savaş'ın CHP'nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret
15:29 Özgür Özel’den Erdoğan’ın “Turpun büyüğü“ sözlerine yanıt Özgür Özel'den Erdoğan'ın "Turpun büyüğü" sözlerine yanıt
15:03 İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu
12:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Heybedeki büyük turplar daha dökülmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Heybedeki büyük turplar daha dökülmedi
07:16 İstanbul’da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı İstanbul'da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı
01:36 Adana’da 2 arkadaş okey masasında öldürüldü Adana'da 2 arkadaş okey masasında öldürüldü
01:32 16 ilaç geri ödeme listesine alındı 16 ilaç geri ödeme listesine alındı
00:56 Kapıkule’de tır sürücülerine gelen yanlış SMS 10 kilometre kuyruğa neden oldu Kapıkule'de tır sürücülerine gelen yanlış SMS 10 kilometre kuyruğa neden oldu
23:55 İletişim Başkanı Altun’dan Özel’in boykot çağrısına tepki: Başarısız siyaset mühendisliği İletişim Başkanı Altun'dan Özel'in boykot çağrısına tepki: Başarısız siyaset mühendisliği
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2025 18:14:31. #7.12#
SON DAKİKA: Nazilli'de Uyuşturucu Operasyonu: 8 Yıl Cezalı Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement