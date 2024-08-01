Nazilli\'de Uyuşturucu Tacirleri Yakalandı

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Aydın'ın Nazilli ilçesine uyuşturucu madde sokmaya çalışan iki zehir taciri şüphelisi kovalamaca sonrası uyuşturucu madde ile yakalanırken, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin Uyuşturucu Madde Ticaretiyle mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. Ekipler il dışından Nazilli'ye uyuşturucu madde sokmaya çalışan Y.H.D ve F.Y isimli zehir tacirlerini takibe aldı. Kuyucak ilçesinde narkotik ekiplerin dur ihtarına uymayan zehir tacirleri nefes kesen kovalamacanın ardından kıskıvrak yakalandı. Şahısların aracında ve üzerlerinde yapılan adli aramada 75 gram eroin ele geçirilirken şüpheli iki şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen Y.H.D ve F.Y isimli şahıslar Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN