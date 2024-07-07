Nazilli'de Yangında Çatı Alevlere Teslim Oldu - Son Dakika
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Nazilli'de Yangında Çatı Alevlere Teslim Oldu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen yangında bir binanın yaz döneminde kullanılan çatısı saniyeler içinde alevlere teslim oldu. İtfaiye tarafından müdahale edilen yangın çevredeki diğer binalara sıçramadan söndürülürken, yangını izleyen vatandaşlar itfaiyenin çalışmalarına kırık not verdiler.

07.07.2024 13:22
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen yangında bir binanın yaz döneminde kullanılan çatısı saniyeler içinde alevlere teslim oldu. İtfaiye tarafından müdahale edilen yangın çevredeki diğer binalara sıçramadan söndürülürken, yangını izleyen vatandaşlar itfaiyenin çalışmalarına kırık not verdiler.

Yangın öğlen saatlerinde Nazilli Cumhuriyet Mahallesi 304. Sokak üzerinde bulunan bir binanın yazın teras olarak kullanılan çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aşırı sıcaklar dolayısıyla oldukça yoğun elektrik tüketiminin yaşandığı öğlen saatlerinde evin çatı katında bulunan buzdolabı henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlama ile birlikte yanmaya başlayan buzdolabından çıkan alevler çatıda bulunan koltuk ve diğer malzemeleri tutuşturunca kısa sürede çatının tamamı adeta alev topuna döndü.

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan alanın çatı katı olması nedeniyle bölgeye merdivenli müdahale aracı da göndererek söndürme çalışması yaptı. Yangın çevredeki diğer binalara ve apartmanın alt katlarına sıçramadan söndürüldü.

Bu sırada yangını ve söndürme çalışmalarını izleyen vatandaşların kendi aralarındaki konuşmaları da dikkat çekti. Müdahale sistemini ve söndürme çalışmalarını yetersiz bulan vatandaşlar, itfaiyeyi eleştirdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

İtfaiye, Nazilli, Aydın, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Nazilli'de Yangında Çatı Alevlere Teslim Oldu - Son Dakika

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