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Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği 2023 Yılında 59 Bin 385 Araç Denetledi - Son Dakika
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Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği 2023 Yılında 59 Bin 385 Araç Denetledi

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, 2023 yılı boyunca gerçekleştirdiği faaliyetleri açıklarken, yıl içerisinde gerçekleştirilen denetimler çerçevesinde 59 bin 385 araç denetlendi. Denetimlerde sürücülerin trafik kurallarına uymalarını teşvik etmek ve trafik kazalarını önlemek amacıyla alkol kontrolü, emniyet kemeri kullanımı, hız sınırlarına uyum gibi kritik konular üzerinde duruldu. Ayrıca ekipler, sürücüleri bilinçlendirme ve eğitim çalışmalarına da önem verdi. 2023 yılında yapılan denetimlerde 19 bin 609 araca cezai işlem uygulandı ve çeşitli ihlallerden dolayı 592 araç trafikten men edildi. Ayrıca drone denetimleri kapsamında 126 saat uçuş yapılarak bin 149 araca toplam 605 bin 688 TL cezai işlem uygulandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği 2023 Yılında 59 Bin 385 Araç Denetledi
28.12.2023 - 13:55,  Güncelleme: 13:55
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Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri 2023 yılı boyunca gerçekleştirdiği faaliyetleri açıklarken, yıl içerisinde gerçekleştirilen denetimler çerçevesinde 59 bin 385 araç denetlendi.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, 2023 yılı boyunca aralıksız olarak trafik denetimlerini sürdürerek şehir genelinde trafik güvenliğini artırmaya yönelik önemli adımlar atmaya devam ediyor. Denetimler, sürücülerin trafik kurallarına uymalarını teşvik etmek ve trafik kazalarını önlemek amacıyla gerçekleştirilirken, denetimlerde özellikle sürücülerin alkol kontrolü, emniyet kemeri kullanımı, hız sınırlarına uyum gibi kritik konular üzerinde titizlikle duruluyor. Ekipler, denetleme ve cezai yaptırımlarının yanı sıra aynı zamanda sürücüleri bilinçlendirme ve eğitim çalışmalarına da önem veriyor. Bu kapsamda düzenlenen bilgilendirme etkinlikleriyle sürücülerin trafik kuralları ve güvenli sürüş konularında daha bilinçli olmaları hedefleniyor.

2023 yılı verileri açıklandı

Nazilli Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri 2023 yılında gerçekleştirdikleri denetim verilerini kamuoyu ile paylaştı. Ekipler, yıl boyunca 59 bin 385 aracı denetlerken 19 bin 609 araca da cezai işlem uyguladı. Açıklanan verilere göre denetimlerde; 592 araç trafikten men edildi, 80 hacizli yakalamalı araç yakalandı, 8 bin 154 alkol denetimi yapıldı, 720 sürücünün alkol dolasıyla sürücü belgesi alındı, 2 bin 426 kırmızı ışık ihlali cezası uygulandı, 8 bin 173 motosiklet denetlendi, 6 bin 76 motosiklet sürücüsüne kask takmamaktan cezai işlem uygulandı, 2 bin 487 adet de radar cezası uygulandı. Öte yandan verilen eğitimler çerçevesinde 40 kez düzenlenen eğitimlerde toplamda 2 bin 130 öğrenciye eğitim verildi.

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Büro Amirliği ile Trafik Denetleme Büro Amirliği koordinesinde 2023 yılı boyunca yapılan drone denetimleri kapsamında 126 saat uçuş yapılarak bin 149 araca toplam 605 bin 688 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından, trafik kuralı ihlalinde bulunan sürücüler ile motokuryelere yönelik trafik eğitimleri devam ettiği belirtildi.

Vatandaşlar, yapılan denetimlerin artırılmasını ve trafik kurallarına uymayan sürücülere yönelik daha etkili tedbirlerin alınmasını olumlu bir şekilde karşılarken, trafik denetimlerinin sıklaştırılmasının, trafik güvenliğini artırmada önemli bir rol oynadığı kaydederek yetkililere teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Nazilli, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği 2023 Yılında 59 Bin 385 Araç Denetledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği 2023 Yılında 59 Bin 385 Araç Denetledi - Son Dakika
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