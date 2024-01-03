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Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır tutuklandı - Son Dakika
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Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır tutuklandı

Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır, adli kontrol tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle tutuklandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Bozkır, Şanlıurfa'da yakalanan mühimmat yüklü tırlar davasında hakkında verilen hüküm tebliğ edildikten sonra Hablemitoğlu suikastı davasının görüldüğü mahkemeye sevk edildi ve tutuklandı.

Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır tutuklandı
03.01.2024 - 15:49,  Güncelleme: 15:51
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Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır, adli kontrol tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, hakkındaki yakalama kararı çerçevesinde dün gözaltına alınan Nuri Gökhan Bozkır, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesine çıkarılan Bozkır'a, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 8 Eylül 2015'te yakalanan ve bomba yapımında kullanılan mühimmat yüklü "soğan tırları" davasında hakkında verilen hüküm tebliğ edildi. Ardından Hablemitoğlu suikastı davasının görüldüğü Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edilen Bozkır, adli kontrol şartlarına uymadığı gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın geçmişi

Yurt dışından Türkiye'ye getirilen eski yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır, Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı davasında yargılanıyor. Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yanı sıra Mustafa Özcan, Enver Altaylı, Aydın Köstem "tasarlayarak öldürmeye azmettirmek"; emekli albaylar Levent Göktaş ve Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ile emekli binbaşı Fikret Emek "tasarlayarak öldürmek" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası isteniyor. Mahkeme, 18 Mayıs 2023'teki celsede tutuklu sanıklar Göktaş, Altaylı, Bozkır, Mumcuoğlu, Köstem ve Emek'i adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakmıştı. Ardından hakkında bulunan adli kontrol tedbirlerine uymayan Bozkır hakkında 3 Temmuz 2023'te tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır tutuklandı - Son Dakika


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