Nefes borusuna çilek takılan döner ustasını kurye kurtardı

18.04.2026 18:16  Güncelleme: 18:19
Çorum'da bir restoranda çalışan döner ustası, yediği çileğin nefes borusuna takılması sonucunda boğulma tehlikesi atlattı. Restoranın kuryesi Samet Şişkin, uyguladığı Hemlich manevrası ile ustayı kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum'da bir restoranda çalışan döner ustasının nefes borusuna yediği çilek takıldı. Boğulma tehlikesi yaşayan döner ustasının arkadaşları panikle müdahale etmeye çalıştı. Bu sırada iş yerinde bulunan restoranın kuryesi Samet Şişkin, Hemlich manevrasıyla döner ustasının nefes borusuna takılan çileği çıkartmayı başardı.

O anlar ise iş yerinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde döner ustasının çilek yediği görülüyor. Daha sonra panikle masadan kalkarak uzaklaşan döner ustası, bir kaç saniye sonra dönerek yardım istiyor. Bu sırada masada bulunan kişiler, döner ustasına müdahale etmeye çalışıyor. Daha sonra gelen Samet Şimşek, Hemlich manevrası uygulayarak döner ustasını kurtarıyor.

Yaşanan olayı anlatan Samet Şişkin, daha önce ilm yardım eğitini aldığını dile getirerek, "Siparişim hazırdı, yola çıkmam gerekiyordu. Vatandaş geldi, 'taksi çağırabilir misiniz' diye ricada bulundu. Ben de taksi çağırdım, bundan dan dolayı birkaç dakika daha restoranda bulunmak durumunda kaldım. Ardından döner ustamızın boğazında çilek kaldığını fark ettim. Restorandakiler panikle yardım etmeye çalışıyordu. Soğukkanlılıkla, Hemlich manevrası uyguladım. 4. manevrada tıkanıklığın açıklandığını ve rahatça nefes aldığını fark ettim. Taksi çağırma sebebiyle Allah yardım etmeyi vesile kıldı. Asıl önemli olan, ilk yardımın ne kadar önemli olduğu. Evde, çalışma ortamında, yolda herkesin başına gelebileceği bir şey. Herkesin bilinçli olarak küçük bir yardımın bile insan canını kurtardığını görmüş olduk" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

