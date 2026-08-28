Nepal'de Sel Felaketi: 547 Ölü - Son Dakika
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Nepal'de Sel Felaketi: 547 Ölü

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Nepal'in Çin sınırında yaşanan sel felaketinde ölü sayısı 547'ye yükseldi, 977 kişi kayıp.

Nepal'in Çin sınırında meydana gelen taşkının yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 547'ye yükseldi.

Nepal ile Çin sınırındaki sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor. Nepal polisinden yapılan açıklamada, Himalayar'dan buzul kopması sonucu nehirlerde meydana gelen taşkının ardından yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 547'ye yükseldiği, bin 473 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Aralarında Hindistan, ABD, Ukrayna, Malezya, Avustralya ve İngiltere gibi ülkelerden yüzlerce yabancı turistin de bulunduğu 977 kişinin ise kayıp durumda olduğu öğrenildi. Nepal Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, arama ve kurtarma çalışmalarını hızlandırmak için bin 200 ek askerin görevlendirildiği duyuruldu. Ayrıca Nepal ordusunun sel nedeniyle Rasuwa Hidroelektrik Santrali tünelinde mahsur kalan işçileri kurtarmak için çalışmalarını yoğunlaştırdığı, tünelden 2 kişiyi başarıyla kurtardığı aktarıldı. Tünelin içinde kaç kişinin mahsur kaldığını belirlemek için çalışmaların sürdürüldüğü vurgulandı.

Felaketin gelişi

Çarşamba günü Himalayalar'dan bir buzulun kopmasıyla önce Çin'in Tibet bölgesini, sonra Nepal'in kuzeyindeki Rasuwa ve komşu bölgelerini sel vurdu. Bhotekoshi ve Trishuli nehirleri, sel suyu ve molozlarla taştı. Evler, köprüler, yollar ve diğer altyapı sel suyuna kapılıp sürüklendi, bazı bölgelerdeki sakinler ve turistlerle iletişim tamamen kesildi.

Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğal Afetler, Uluslararası, 3. Sayfa, Nepal, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nepal'de Sel Felaketi: 547 Ölü - Son Dakika

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